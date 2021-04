Historischer Waffenfund in Wien: Gewehre für den Aufstand

Im Dezember 2020 wird dann relativ schnell klar, dass an den Gerüchten etwas dran sein dürfte. Nachdem Wasser in die Dachböden des Hauses im 19. Bezirk in Wien eingedrungen ist, machte sich der in die Familie eingeheiratete Paul Sluga mit Taschenlampe bewaffnet auf, um nach dem Rechten zu sehen.

Unter Sägespänen

„Die Dachböden waren kniehoch mit Sägespänen gefüllt“, sagt Sluga. Sie dienten dem ehemaligen Bierdepot – errichtet um 1820 – als Wärmedämmung. „Als ich da oben herumgeklettert bin, bin ich plötzlich über einen Leinensack gestolpert.“