Hilfe für Obdachlose: Caritas sammelt für "Gruft-Winterpaket"

Wenn die Tage und Nächte kälter werden, beginnt für obdachlose Menschen die wohl härteste Zeit des Jahres. Deshalb ruft die Caritas der Erzdiözese Wien zum Spenden auf. Für 50 Euro gibt es das "Gruft-Winterpaket", das eine warme Mahlzeit und einen Schlafsack beinhaltet. Zusätzlich wird dringend Geld benötigt. Bis Jahresende fehlen noch mehr als 100.000 Euro, um das nötige Spendenziel zu erreichen.

"Unser Auftrag ist klar: Niemand soll unversorgt auf der Straße stehen und niemand soll bei Minusgraden erfrieren müssen", betonte Caritas-Präsident Michael Landau in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Eine Anlaufstelle ist die Obdachloseneinrichtung "Gruft", die sich unter der Barnabitenkirche in Mariahilf befindet. Dort können Menschen ohne Dach über dem Kopf kostenlos die Nacht verbringen.

Über 20.000 Nächtigungen im Vorjahr

Der Bedarf der dort gebotenen Hilfe ist "konstant hoch", so Landau. Im Vorjahr wurden 22.000 Nächtigungen gezählt und 121.000 warme Mahlzeiten ausgegeben. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag die Zahl der Essensausgaben noch bei knapp 82.000 Portionen.