Hilfe für Menschen, die die sommerliche Hitze nicht vertragen

Einen städtischen „Klimafahrplan“ samt Rahmenstrategie für diverse Maßnahmen bis 2040 gibt es seit Jahresanfang, am Mittwoch wurde nun der „Hitzeaktionsplan“ präsentiert.

In dem Papier findet sich eine Reihe von kurz- und längerfristige Maßnahmen, die besonders empfindliche Menschen vor den Auswirkungen sommerlicher Hitzewellen schützen sollen. Also ältere Menschen, Kleinkinder, Obdachlose oder an chronisch Kranke. Sie leiden schwer unter dem Klimawandel. Schließlich hat sich die Zahl der Hitzetage (Temperaturen über 30 Grad, auch nachts keine Abkühlung) in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt.

Zu den kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen gehören laut Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zum Beispiel sogenannte „Cooling Zones“. Das sind frei zugängliche Gebäude im öffentlichen Raum, an denen sich Menschen, die die Hitze schlecht vertragen, für einige Stunden abkühlen können.