Hiata, Hauer und Historie: Ein Blick in die Geschichte Neustifts

Im Jahr 1856 beschwerte sich Josef Eischer in einem Wirtshaus bei Neustift über das Kaiserhaus. Die Reformen schritten für ihn zu langsam voran. Ein Spitzel bekam das mit, ließ ihn verhaften – und Eischer wurde in ein Gefangenenlager nach Arad in Rumänien verfrachtet.

Seine Frau versuchte jahrelang, Audienz bei Kaiser Franz Joseph I. zu bekommen, um seine Freilassung zu erbitten. Als sie es schaffte, wurde ihre Bitte tatsächlich erhört. Der Grund: Sie soll Sisi sehr ähnlich geschaut haben.

All das erzählt Michael Eischer, Nachfahre und Heurigenwirt in Neustift. Er hat in jahrelanger Recherchearbeit die Geschichte seiner Familie aufgearbeitet. Und auch jene seines Heimatorts.