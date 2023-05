Heute sollen die Urteile im Karmasin-Prozess fallen

"Naiv" - es ist das Wort, das Sophie Karmasin in den drei bisherigen Verhandlungstagen am häufigsten in den Mund nahm. Es kommt ausgerechnet von einer Frau, die ein bekanntes Meinungsforschungsinstitut leitete und später in die Politik einstieg. Noch einmal wird Ex-Familienministerin Karmasin am Dienstag ihre Sicht der Dinge schildern können. Dann sollen im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen in Wien die Urteile fallen.

Karmasin werden schwerer Betrug und Wettbewerbs-Absprachen vorgeworfen. Zum einen soll sie nach ihrer Zeit als Ministerin Entgeltfortzahlung vom Staat beantragt haben - obwohl sie da schon wieder Vorträge und Moderationen hielt. Was eigentlich verboten wäre. "Aufwandsentschädigungen" und "Kundenanwerbung" seien es gewesen, erklärte Karmasin im Prozess.

Zum anderen soll sie ihre Ex-Mitarbeiterin Sabine Beinschab und eine weitere Markforscherin aufgefordert haben, (schlechtere) Angebote zu stellen - um selbst den Zuschlag fĂĽr drei Studien des Sportministeriums zu erhalten. Ein mitangeklagter hochrangiger Beamter des Sportministeriums sitzt deshalb ebenso auf der Anklagebank.

Beide Angeklagte wiesen die VorwĂĽrfe stets von sich. Doch Beinschab, die vor einer Woche ausfĂĽhrlich befragt wurde, belastete Karmasin schwer.

Es geht um viel. Der Strafrahmen beträgt drei Jahre Haft.

Die Verhandlung startet um 9.30 Uhr. Der KURIER berichtet live.