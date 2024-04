Am Montag, den 15. April, ist offiziell ein neuer Betreiber eingezogen. Übernommen haben die "Gyoza Brothers" Adam Gortvai , Tie Yang und Dong Ngo , wie "Gastro News" am Wochenende berichtete.

Ende 2023 wurde das " Heuer am Karlsplatz " zwischen Naschmarkt und Resselpark geschlossen. Geschäftsführer Andreas Wiesmüller zog sich zurück und die Flächen gingen an die Stadt Wien zurück.

Am Montag, den 15. April, wird vor Ort bereits die Terrasse aufgebaut - rechtzeitig zur Ausstellungseröffnung "Come as You Are. Preis der Kunsthalle Wien 2023".

Aperitif, Sushi und Schweinsbraten

Bis Ende Juni wird man den Außenbereich als Pop-up täglich von 11 bis 24 Uhr bespielen, wie Adam Gortvai beim KURIER-Lokalaugenschein erzählt. Anfang Juli will man dann als "Café Kunsthalle am Karlsplatz" neu eröffnen.