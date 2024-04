Croissant-Trends in Wiens neuen Bäckereien "New York Roll" und "Freyja"

Der Germteig für die New York Rolls ist ein klassisches Croissantrezept , der Unterschied liegt im Backen. Damit das Gebäck seine Form behält und nicht in Höhe wächst, wird ein Backblech oben drauf gelegt.

Der Standort in der Operngasse, an dem zuvor die Bäckerei „Le Firin“ zu finden war, ist für das Ehepaar Leichnitz, das auch die „Buddha Bowls“-Lokale betreibt, perfekt.

Gegessen wird die New York Roll am besten mit zwei Händen – und der Hilfe von Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gerne teilt. Ein ganzes Stück alleine essen? Heftig .

Handlicher als die „New York Roll“ ist das „Flat Croissant“. Die Idee stammt aus Südkorea und überschwemmt gerade Instagram und TikTok . Die flachen Croissants erinnern beim Essen fast an einen Keks. Kosten kann man den Trend derzeit bei der Bäckerei „Cro“ am Lugeck 3 im ersten Bezirk.

Den Crookie gibt es in den Ströck Feierabend Bäckereien sowie samstags am Verkaufsstand am Wiener Karmelitermarkt.

Das aufgeschnittene Croissant wird mit Keksteig gefüllt und teilweise bedeckt, bevor es ein zweites Mal gebacken wird. Den Croissant-Keks gibt es für 4,90 Euro in den Ströck-Feierabend-Bäckereien sowie am Verkaufsstand am Karmelitermarkt.

Skandinavische 27 Schichten

Etwas gedulden muss man sich noch für „Freyja – the croissant story“. Die Bäckerei in Budapest rühmt sich mit den besten Croissants in ganz Ungarn. Anfang Mai eröffnet man ein Bistro in der Wiener Josefstadt an der Alser Straße 19.