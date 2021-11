Heinz Rieger: Der Mann, der Licht ins Dunkel bringt

Die Holztreppe knarzt und es ist dunkel am Weg nach oben. Der Grund dafür ist eine ausgefallene Leuchtstoffröhre, die normalerweise die Stiege zum Dachboden erhellt. Für die Pensionistin Lucia Kellner ist das ein großes Problem – allerdings nur kurz. Nämlich nur solange, bis Heinz Rieger mit dem Auto vorfährt. Der 90-jährige Liesinger hat vor rund drei Jahren die Initiative „Senioren helfen Senioren gegründet“.

Die Idee: Man will Pensionisten bei ihren Alltagsproblemen helfen. Während der Hochphase der Pandemie wurde der Dienst ausgesetzt, jetzt startet Rieger aber wieder durch.

"Beschäftigung gesucht"

Pflanzen setzen am Balkon gehört ebenso zu den Tätigkeiten wie Glühbirnen auswechseln oder das Einstellen von Türscharnieren. „Ich habe als Pensionist viel Zeit und habe eine Beschäftigung gesucht“, erzählt Rieger. Dank des Internets sei er auf die Idee gekommen. In Aachen in Deutschland gibt es eine Pensionisten-Initiative mit gleichem Namen, die ihm als Vorbild diente.