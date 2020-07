Haus von außen: Wien hat jetzt ein Raufschaumuseum

Cibulka – Fem projekt

„Solange du Augen-Höhen-Angst hast, bin ich Feminist:in.“ Dieser Satz ziert derzeit ein Baustellennetz an der Fassade des Gemeindebaus an der Linken Wienzeile 168. Das Kunstprojekt stammt von Katharina Cibulka, die seit Jahren feministischen Botschaften im öffentlichen Raum sichtbar macht. Es ist ihr fünftes Projekt in Wien

Info: www.katharina-cibulka.com

Street Art

Von 1. bis 8. August findet das „Calle Libre“-Festival statt. Street-Art-Künstler bemalen dabei live Hauswände, es gibt Führungen zu den schönsten Kunstwerken in der Stadt:

Info: www.callelibre.at

Stadtschrift

Der Verein Stadtschrift in Wien sammelt historische Geschäftsbeschriftungen und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Aktuell in Form einer Mauerschau am Ludwig-Hirsch-Platz im Karmeliterviertel

Info: www.stadtschrift.at