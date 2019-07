Street Art am Gürtel: Mit dem Kopf gegen die Wand

Hotspot Donaukanal

22 „legale“ Wände, die also offiziell besprüht werden dürfen, gibt es laut der Plattform „Spraycity“ in Wien. Hotspot ist nach wie vor der Donaukanal, auch am Yppenplatz in Ottakring oder in Neubau wird viel gesprayt. „ Graffiti und Street-Art werden in der Stadt immer sichtbarer“, sagt Karadensky – und akzeptierter.

Dazu habe auch das Calle Libre Festival beigetragen, das heuer vom 3. bis 10. August in der ganzen Stadt über die Bühne geht. Hier kommen die weltweit besten Künstler ihrer Art nach Wien.