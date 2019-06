Sprühen vor Glück: Street-Art-Star Nychos kommt ins Museum

New York, San Francisco, São Paulo – und der Donaukanal: Die großformatigen Skelett-Bilder des gebürtigen Steirers Nychos alias Nikolaus Schuller haben ihn zu einer international anerkannten Größe unter den Street-Art-Künstlern gemacht. Seine Innenansichten von Menschen und Tieren findet man an Wänden vieler Metropolen, seine Street-Art- Galerie „Rabbit Eye Movement“ hat neben der Filiale auf der Gumpendorfer Straße seit drei Jahren auch einen Sitz in Kalifornien.

Dieser Tage ist Nychos wieder öfter Wien unterwegs, in der vergangenen Woche ganz konkret fünfzig Stunden im Wien Museum. So lange hat er ebendort an einem Wandgemälde gearbeitet. Das Haus am Karlsplatz öffnet demnächst ein letztes Mal vor dem Umbau seine Türen. Die Wände in den leeren Räumen gehören jetzt 30 Street-Art-Künstlerinnen und Künstlern, die das Stadtbild in den vergangenen 25 Jahren mitgeprägt haben, wie etwa die Künstlerinnen Chinagirl Tile und Frau Isa oder der Wiener Sprayer Tabby.