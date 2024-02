Häftling aus Spital entkommen: Flüchtiger offenbar mit Terrorhintergrund

Bei dem jungen Österreicher, Jahrgang 2005, der ursprünglich in Wiener Neustadt untergebracht war, soll es sich um einen Häftling handeln, der im Zusammenhang mit Terrorvergehen in U-Haft sitzt. Diese Gratiszeitung "Heute" berichtet auch, dass ein Justizwachebeamter verletzt wurde. Da der Flüchtige in Wien im Krankenhaus behandelt wurde, übernahmen den Transport ersten Informationen zufolge Beamte der Justizanstalt Josefstadt.

Bereits vergangenen November waren auf ähnliche Weise zwei Häftlinge entkommen.

Hinweise auf dienstliches Fehlverhalten

"Wir bestätigen die Entweichung eines Untersuchungshäftlings aus der gesperrten Abteilung eines Krankenhauses. Die Nacheile der Justizwachebediensteten, unterstützt durch Einheiten der Polizei, wurde umgehend eingeleitet und wurde in weiterer Folge die Fahndung eingeleitet", hieß es am frühen Freitagnachmittag in einer Stellungnahme der Justiz.

Zum aktuellen Fall sei festzuhalten, dass die bisher bekannten Umstände auf dienstliches Fehlverhalten einzelner Bediensteter hindeuten würden. "Die abschließende Beurteilung und damit etwaig einhergehende disziplinarrechtliche Schritte bleiben den Ergebnissen der genauen und bereits eingeleiteten internen Prüfung vorbehalten", war ebenfalls zu lesen.

Wie der KURIER mittlerweile in Erfahrung bringen konnte, war der Mann nicht oder nur schlecht gefesselt - was in solchen Fällen eigentlich vorgesehen ist. Bewacht soll der Mann allerdings von drei durchaus erfahrenen Beamten worden sein. Am Weg zu einer Untersuchung soll sich aber nur ein Justizwachebeamter in der Nähe des Häftlings befunden haben, was dieser zur Flucht nutzte.