Gutscheine sollen Neuzugewanderte beim Deutschlernen unterstützen

Seit 2008 gibt es mit StartWien für neu zugezogene Menschen zunächst ein individuelles Beratungsgespräch über Rechte und Pflichten sowie mit Tipps für die ersten Schritte in Wien. Das Angebot gibt es in mehr als 20 Sprachen. Zusätzlich gibt es Informationsveranstaltungen in zahlreichen Sprachen zu Themen wie Aufenthalts- und Arbeitsrecht, Bildung, Gesundheit oder Wohnen. Künftig kommen nun noch die Sprachgutscheine dazu.

Neu im Angebot sind außerdem Erklär-Videos auf der Plattform https://start.wien.gv.at/ etwa zu Bildung, zur Integrationsvereinbarung oder Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräften. In den nächsten Monaten sollen Informationen zu den Themen Wohnen, Gesundheit und Arbeit folgen. Auf der Homepage sollen außerdem Termine für das Startcoaching vereinbart und die nächsten Info-Module angekündigt werden, außerdem soll man dort passende Deutschkurse suchen können.