Unterstützung für Sozialmärkte in NÖ wiegt tonnenschwer

Einpersonenhaushalte etwa haben ab einem Netto-Einkommen von 1.328 Euro Anspruch auf einen Einkaufspass. Alimente oder Beihilfen zählen nicht dazu. Zivildiener oder Schüler können jederzeit hier einkaufen. „Oft braucht es auch nur kurzfristige Unterstützung und nicht gleich einen Einkaufspass für ein Jahr“, so der Geschäftsführer.

Geld- und Warenspenden

Dass die Regale wie am Montag prall gefüllt werden können, war bis vor Kurzem fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht nur in den „soogut“-Märkten, sondern auch in den insgesamt 60 Ausgabestellen in Niederösterreich, wie Brillmann als Vorsitzender der ARGE Soziale Lebenmittelgrundversorgung weiß. Deshalb erhielten die Mitglieder, wie die Caritas St. Pölten, das Rote Kreuz Niederösterreich oder die Volkshilfe, vor wenigen Wochen eine Sonderförderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von 60.000 Euro.

Nun gibt es aber auch Unterstützung für die Sozialmärkte von heimischen Unternehmen mittels Warenspenden. Zwei Tonnen Kartoffelprodukte kommen etwa von Agrana, NÖM liefert ein Jahr lang wöchentlich eine Palette Milch. 700 Kilo Kakao werden von Café+Co beigesteuert, hinzu kommen noch 50.000 Kilo „Finis Feinstes“-Mehl.