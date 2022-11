Sozialmärkte werden mit Sonderförderung unterstützt

Die aktuelle Teuerung trifft sämtliche Lebensbereiche, so auch die Grundversorgung mit Lebensmittel durch die Anbieter in Niederösterreich. Aus diesem Grund erhalten die Mitgliedsorganisationen der Arbeitsgemeinschaft Soziale Lebensmittelgrundversorgung in Niederösterreich seitens des Landes eine Sonderförderung in Höhe von 60.000 Euro.

„Wir haben mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft die Versorgung von armutsbetroffenen bzw. armutsgefährdeten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf neue Beine gestellt. Das gibt uns nun auch eine Grundlage, um gezielt helfen zu können und zeigt, dass dieser Schritt richtig war. Nun helfen wir mit einer außerordentlichen Förderung um die erhöhten Aufwandskosten in den Bereichen Energie, Miete und KFZ abzufedern“, erklärt dazu Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Von der außerordentlichen Unterstützung profitieren die Caritas der Diözese St. Pölten, die Caritas der Erzdiözese Wien, der Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Niederösterreich, die Volkshilfe NÖ und die soogut Sozialmarkt GmbH.