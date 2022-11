Das Tierschutzhaus in Vösendorf steht zum Verkauf

Betriebsgebiet gefällig? Oder vielleicht ein Tierheim? Die Stadt Wien trennt sich von zwei Grundstücken an der Wiener Stadtgrenze, die vor ein paar Jahren noch als Stadtentwicklungsgebiet der Länder Wien und Niederösterreich gegolten haben. Mit dabei ist jenes Areal, auf dem das Tierschutzhaus Vösendorf beheimatet ist.

Insgesamt 89.205 m2 Betriebsgebiet stehen zum Verkauf, in bester Lage direkt an der Triesterstraße in Vösendorf. Eines der Grundstücke war zuletzt von der Magistratsabteilung Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48) genutzt worden, doch die brauche es nun nicht mehr, heißt es seitens der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH. Der Tochtergesellschaft der Stadt wurden die Grundstücke nach einem Gemeinderatsbeschluss im Juni übergeben und mit der Verwertung betraut. Bis 8. November können Interessenten noch Angebote abgeben.