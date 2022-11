Home Invasion: Drei brutale Räuber überfielen Hausbewohner

Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 43-jährigen Mann in dessen Wohnhaus läuft im Mostviertel die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Drei bislang unbekannte Täter läuteten am Morgen des Donnerstags an der Wohnhaustüre des Opfers im Gemeindegebiet von Öhling im Bezirk Amstetten an. Sie deuteten die Übergabe eines Pakets an und fielen dann über den wehrlosen Mann her.

Zu dem dramatischen Überfall kam es um 7.35 Uhr. Nachdem dem 43-Jährigen ein Paket übergeben worden war, bedrohte ihn ein Täter, der sich das Gesicht verdeckte, sofort mit einer Faustfeuerwaffe und drängte ihn das Wohnhaus. Dort wurde das Opfer von den Unbekannten niedergerissen und gefesselt und geknebelt.

Immer wieder wurde dabei auch mit der Waffe gedroht und in kurzen deutschen Sätzen mit deutlichem Akzent nach Geld und Schmuck befragt. In Todesangst ließ das Opfer den Kriminellen eine Beute in unbekannter Höhe zukommen.

Weitere Beute verlangt

Nachdem die Täter noch sämtliche Schränke und Kästen durchwühlt hatten, verlangten sie noch weitere Wertgegenstände, berichtete die Polizei am Freitag. Dazu fesselten sie das Opfer an einen Sessel, bedrohten ihn weiterhin massiv mit der Schusswaffe und schlugen auf ihn ein. Das Haus wurde nochmals durchsucht, dann verließ die Bande den Tatort und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Opfer konnte sich nach einiger Zeit befreien und schlug telefonisch bei der Polizei Alarm. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sowie einen schweren Schock und musste medizinisch versorgt. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und der Tatortgruppe übernommen.

Täterbeschreibung

Über eine Beschreibung der Täter hoffen die Kriminalisten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Einer der Räuber ist circa 180 cm groß, schlank, hat eine normale Statur und ist ungefähr 25 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit gelber Daunenjacke, dunkler Hose, einem Kapuzenpullover, einer dunklen Baseballkappe und grau/schwarzen Arbeitshandschuhen. Dieser Mann sprach einige Worte Deutsch mit erkennbarem Akzent und war mit der Pistole bewaffnet.

Der zweite Mann war ebenfalls circa 180 cm groß und hatte eine stärkere Statur. Bekleidet war er mit dunkler Oberbekleidung mit Kapuze, er trug ebenfalls grau/schwarze Arbeitshandschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Dieser Täter sprach ebenfalls einige Worte Deutsch mit deutlichem Akzent. Vom dritten Täter konnte der geschockte Mostviertler vorerst keine Personenbeschreibung geben.

Hinweise, auch zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.