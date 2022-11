24-Jähriger stieß Mann auf Gleise, zwei Minuten später kam Güterzug

Warum es am 4. Juni am Bahnhof in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 53-Jährigen kam, ist ungewiss. Fest steht allerdings, dass der Streit dem älteren Mann fast das Leben gekostet hatte.

Anrainer hörten einen Schrei und dann die Worte "Ich bringe dich um", als es zu dem Vorfall kam. Dann soll der 24-Jährige das Opfer auf die Gleise gestoßen haben. Zum Glück waren Zeugen rasch zur Stelle und halfen dem Mann aus seiner misslichen Lage. Gerade rechtzeitig, denn nur zwei Minuten später soll ein Güterzug durch den Bahnhof gefahren sein.

Prozess am Montag

Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber später von der Polizei ausgeforscht werden. KURIER-Informationen zufolge hielt eine Überwachungskamera die Tat fest, eine Ermittlerin erkannte den amtsbekannten 24-Jährigen auf einem Foto. Der Verdächtige wurde verhaftet und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Am Montag wird dem Niederösterreicher in der Landeshauptstadt der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Mordversuch.