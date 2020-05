St. Pölten: Lieferservice bringt Gesundes

In Zukunft will Leeb zudem noch sogenannte „Pick-up-Points“ definieren, wo man sich die Speisen auch selbst abholen kann. Dafür würden sich unter anderem die Fitnessstudios in der Stadt eignen, meint er.

„Ich hoffe sehr, dass die Betriebe bald wieder öffnen können. Für die gesamte Branche sind die Zeiten eine Katastrophe. für viele sogar existenzbedrohend“, sagt Leeb.

www.vitalbox-fitnessfood.at