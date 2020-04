St. Pölten: Griechischer Wein in der City

Michael Purer war noch ein Baby, als er zum ersten Mal mit Griechenland in Berührung kam. Seine Eltern, die mittlerweile seit vier Jahrzehnten ins Land der Götter im Südosten Europas reisen, hatten ihn in den Urlaub mitgenommen.

Faszination

Die Faszination für das Land, die Menschen und das Essen ist in all den Jahren nie verloren gegangen.

„Leider ist es in Österreich aber mitunter sehr schwierig, an Produkte zu kommen, die direkt aus Griechenland kommen. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Griechenland-Shop zu eröffnen“, erzählt der Mostviertler.

Delikatessen

Im Jahr 2017 eröffnete die Familie Purer den Griechenland-Shop in Kirchberg an der Pielach, seit Kurzem sind sie auch in der Wiener Straße in St. Pölten zu finden.

„Wir beziehen unsere Öle, Essige, Oliven, Weine und Delikatessen von kleinen Produzenten am Peloponnes“, betont der 30-Jährige, der mit seinem Bruder Andreas die Shops betreibt.