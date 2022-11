Hackschnitzel fingen Feuer: Großeinsatz auf Pielachtaler Bergbauernhof

In den Morgenstunden des Freitags brach auf dem Dachboden eines Bergbauernhofes in Boding bei Frankenfels (Bezirk St. Pölten-Land) Feuer aus. 107 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren versuchten den ganzen Vormittag über, den Flammen Herr zu werden. Dies gestaltete sich aber schwierig, da in dem Wirtschaftsgebäude Hackschnitzel gelagert wurden.

Kurz vor Mittag war der Brand aber unter Kontrolle, durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus bzw. weitere Wirtschaftsgebäude verhindert werden.