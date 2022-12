Tageseltern: „Jedes Kind hat ein Platzerl im Herzen“

Sofia sitzt gerade an ihrer Hausübung. Alexandra und Tobias suchen ein Brettspiel aus. Was wirkt wie eine ganz normale Alltagssituation in einer Familie, ist Verena Löfflers Job und Berufung. Als eine der Tagesmütter der Caritas betreut sie insgesamt zehn Kinder. Wer sich ebenso dazu berufen fühlt, kann 2023 dazu eine Ausbildung beginnen.

Wie viele Tagesmütter ist auch Löffler, die mit ihrer Familie in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) lebt, selbstständig. Der Tag ist streng durchgetaktet: Am Vormittag betreut sie vor allem Kleinkinder. Wenn die abgeholt werden, kocht sie Mittagessen, bevor dann die Älteren von der Schule kommen. Etwa auch ihre eigene Tochter. Löffler hat zwei erwachsene Söhne, einen Sohn im Teenageralter und ist bereits Oma.

„Ich habe mich immer gerne mit Kindern beschäftigt“, sagt die Niederösterreicherin auf die Frage, warum sie die Caritas-Ausbildung absolviert hat. Als sie 2011 wieder Mutter geworden war, habe sie sich die Frage gestellt, welcher Beruf sich gut damit vereinbaren lässt. „Es ist auch wichtig, dass die Familie das mittragt und sich freut, wenn die Tageskinder da sind“, spricht die 50-Jährige aus Erfahrung.

Eingewöhnung