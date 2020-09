Grünes Wahlprogramm gegen Klima- und Corona-Krise

Die Grünen Wien haben heute, Mittwoch, ihr Programm für die Wien-Wahl präsentiert. Der Fokus der Öko-Partei liegt auf der Bewältigung zweier großer Krisen: der Klima- und der Corona-Krise.

"Beide Krisen prägen uns und die nächste Generation", sagte Spitzenkandidatin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein bei der Pressekonferenz. Keine der beiden Krisen könne ohne die andere bewältigt werden.

Geht es nach der Vize-Bürgermeisterin, soll Wien sowohl zur "Klimahauptstadt", als auch zur "Sozialhauptstadt" werden. Wie das gelingen soll, haben die Grünen in einem hundert Seiten dicken Wahlprogramm mit 25 Punkten festgehalten.

10.000 Arbeitsplätze

"Diese Klimakrise wird Wien hart treffen. In den nächsten 30 Jahren wird es in dieser Stadt so heiß werden wie in Skopje. Das bedeutet, acht Grad mehr", sagte Hebein.

Als Maßnahmen fordern die Grünen unter anderem: Raus aus Öl- und Gasheizungen, raus aus Benzin- und Dieselantrieben, Investitionen in den öffentlichen Verkehr und mehr Abkühlung des öffentlichen Raums.

"Dafür investieren wir jährlich eine Milliarde Euro in den Klimaschutz und schaffen damit 10.000 Arbeitsplätze", sagte Hebein.