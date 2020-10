Grünes Ufer: Der Liesingbach wird renaturiert

Eine grüne Wiese, die sanft zum Ufer abfällt. Kieselsteine, die vom Wasser angespült wurden. Von einer derartigen Idylle sind große Teile des Liesingbachs derzeit noch weit entfernt.

Nur die Hälfte des auf 18,4 Kilometern durch das Stadtgebiet fließenden Gewässers ist renaturiert. (Das bedeutet, dass diese Teile wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden.) Am Montag fiel jedoch der Startschuss für die restlichen 9,2 Kilometer zwischen der Kaiser-Franz-Josef-Straße und der Großmarktstraße im 23. Bezirk.

"Wir geben hier an der Liesing zur Natur zurück, attraktivieren die Uferbereiche und pflanzen neue Bäume. Das Großprojekt an der Liesing ist ein aktiver Beitrag am Weg zur Klimamusterstadt Wien“, sagt sich Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) anlässlich des Baubeginns.

Hochwassersicherer Bach

An das traurige Rinsal von heute soll bald nichts mehr erinnern. Grünräume entlang des Ufers sollen vergrößert oder überhaupt erst geschaffen werden. Bäume werden Schatten spenden und Tiere sowie Pflanzen an den Liesingbach zurückkehren - so die Vision.

Der Uferbereich soll für die Liesinger einen Zuwachs an Lebensqualität bringen. Und auch weitere Vorteile bietet die Renaturierung: der Bach wird hochwassersicherer.