Wiener Jugend: Politik kümmert sich zu sehr um Privilegierte

Über 90 Prozent der 16- bis 29-Jährigen in Wien sind mit dem Leben in der Hauptstadt sehr oder eher zufrieden. Das ergab eine aktuelle, repräsentative Studie des Instituts für Jugendkulturforschung. Frauen sind jedoch unzufriedener als Männer; zugleich sagen zwei Drittel der 800 Befragten, Frauen würden in unserer Gesellschaft massiv benachteiligt.

Noch deutlicher unterscheidet sich die Zufriedenheit nach Bildungshintergrund. Ist über die Hälfte jener mit höherer Bildung mit dem Leben in Wien sehr zufrieden, sinkt dieser Wert unter jenen mit mittlerer und niedriger Bildung auf knapp über ein Drittel. "Wir sehen also, dass in Wien eher Politik für die Privilegierten gemacht wird“, folgert Studienautor Bernhard Heinzlmaier. Zwei Drittel sind auch der Meinung, in Österreich würden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher.

Integration funktioniert

Analysiert man die Ergebnisse nach Befragten mit und ohne Migrationshintergrund, gibt es hingegen kaum gravierende Differenzen. Für Heinzlmaier ein "sehr überraschendes“ Ergebnis – das zeige, "dass die Integration in Wien sehr gut klappt“.

Dass knapp zwei Drittel finden, das Management der Corona-Krise habe gezeigt, dass Experten und nicht die Regierung für das Land entscheiden sollten, sollte der Politik hingegen zu denken geben.

44 Prozent fürchten auch, dass die Politik Corona dazu missbraucht, Bürgerrechte einzuschränken. Bei der Aufschlüsselung nach Bildungsstand zeigt sich hier zusätzlich ein Paradigmenwechsel: Standen früher eher die höher Gebildeten der Staatsmacht skeptisch gegenüber, sind es heute vor allem die niedrigeren Bildungsschichten.