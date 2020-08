Die junge Generation am Corona-Pranger

Die Jugend von heute. Sie sorgt seit jeher bei der Generation der Entwachsenen für Kopfschütteln – und steht in Corona-Zeiten regelrecht am Pranger. Sei es, weil sich die Jungen an lauen Abenden in großen Gruppen im Freien versammeln – etwa am Wiener Donaukanal. Oder weil sie im Urlaub in Strandbars feiern und teilweise mit Covid-19-Infektionen heimkehren.

„Reißt Euch zusammen und übernehmt auch Verantwortung!!“, mahnte vergangene Woche Gesundheitsminister Rudolf Anschober via Twitter mit Verweis auf das Durchschnittsalter der positiv getesteten Kroatien-Rückkehrer von 23,5 Jahren.