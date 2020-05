Jugend ohne Job: „Die Jungen trifft es doppelt so hart“

Last in, first out – wer zuletzt kommt, geht auch oft zuerst. Wie knallhart die Arbeitswelt sein kann, hat so mancher Berufseinsteiger gerade erlebt. Denn viele der unter 25-Jährigen haben in den vergangenen Wochen Job, Lehrstelle oder Praktikum verloren.

„So jung bereits mit Zukunftsängsten konfrontiert zu sein, hinterlässt Narben“, sagt Manuela Nemesch, Geschäftsleiterin der Sparte Jugend bei pro mente. Die Linzer Organisation betreut Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren, mit den verschiedensten Problemen.

Zweifel und Zukunftsängste

Manche sind von Arbeitslosigkeit betroffen, andere finden keine Lehrstelle oder haben sie soeben wieder verloren. „Mit großen Zukunftsängsten umzugehen, ist für Junge eine große Herausforderung“, so Nemesch.

Manche finden nach kurzer Zeit wieder zurück zum Arbeitsmarkt, andere würden Monate bis Jahre brauchen. Aus Erfahrung weiß Nemesch: „Je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto stärker prägen sich Selbstzweifel und Ängste ein, sowie das Gefühl, nicht gebraucht zu werden.“

Krise trifft vor allem Junge

Sozialpädagogen, Soziologen und Arbeitsmarktexperten befürchten, dass es in den kommenden Monaten etlichen Jugendlichen so gehen wird. Auch eine Prognose der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich heuer aufgrund der Corona-Krise fast verdoppeln könnte – von 44.000 auf knapp 80.000 arbeitslose Jugendliche.

Zählt man zu Erwerbslosen auch die sogenannten „NEET’s“ hinzu, also Jugendliche, die nicht in der Schule, keine Arbeit haben, nicht in Ausbildung und nicht beim AMS sind, sind es rund 93.000. Düster schaut es vor allem am Lehrstellenmarkt aus. Hier finden sich laut Arbeitsmarktservice ( AMS) um knapp ein Viertel weniger offene Lehrstellen.