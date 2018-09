Grüner Neustart droht an Heumarkt-Investor zu zerbrechen

Für die Wiener Grünen könnte es wohl kaum schlimmer kommen: Laut Wiener Zeitung sollen sich ausgerechnet Heumarkt-Investor Michael Tojner und seine Geschäftsführerin Daniela Enzi bei der Öko-Partei registriert haben (siehe unten), um Maria Vassilakous Nachfolger im Planungsressort mitzubestimmen. Weder die beiden noch die Landespartei haben das bisher bestätigt. Der KURIER erklärt, wer vom Hinausspielen dieser Informationen profitiert und welche Probleme auf die Grünen zukommen könnten.

Warum sollte sich ein Investor für grüne Personalfragen interessieren?

Die Diskussionen um Tojners Heumarkt-Projekt würde am ehesten mit einem Planungsstadtrat namens David Ellensohn in die Verlängerung gehen. Denn der Rathaus-Klubchef ließ zuletzt vermehrt mit Kritik an Tojner und dem geplanten 66-Meter-Wohnturm am Rande des historischen Stadtkerns aufhorchen. Zur Erinnerung: Im Vorjahr segnete der Gemeinderat – auf Bestreben Vassilakous – die entsprechende Flächenwidmung ab – gegen den Willen der grünen Basis. Das spaltet die Partei bis heute. Die UNESCO setzte Wien daraufhin auf die Liste bedrohter Weltkulturerbestätten.

Allerdings: Mit der Widmung kann Tojner bauen – egal wer Planungsstadtrat wird. Rechtlich dagegen vorgehen könnte der Bund – er hat aber noch keine Schritte eingeleitet. Möglich ist daher, dass der Bericht auf einer gezielt gestreuten Fehlinformation basiert – um die Grünen lächerlich zu machen.

Wem nützt die Sache im internen Wahlkampf?

Von Tojners Erscheinen auf der Bildfläche profitiert am ehesten Ellensohn. Da sich bis zu Tojners angeblicher Registrierung neben dem Klubchef nur Gemeinderat Peter Kraus beworben hatte, steht letzterer nun als Tojner-Kandidat da. Grün-intern wird daher gemunkelt, dass Ellensohn-Unterstützer die Angelegenheit nach draußen spielten. Denkbar wäre es aber auch andersrum: Ellensohn kann nun als Foul-Spieler gerügt werden, was wiederum Kraus-Fans mobilisieren könnte. Eines ist in grünen Parteikreisen jedenfalls klar: „Das Leck beschädigt den ganzen Prozess – das ist ein Diskreditierungsversuch.“