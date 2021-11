Große Architektur in kleinen Steinen: Die Villa Beer aus Lego

Gach hat mittlerweile mehr als 100.000 Legosteine zu Hause. „Noch habe ich kein Platzproblem“, sagt er.

Das liege aber auch daran, dass er jedes seiner Modelle aufbaut und fotografiert, aber dann wieder zerlegt. „Sonst hätte ich schon fast 120 Gebäude bei mir stehen“, so Gach.

Tatsächlich hat er kein einziges Lego-Haus bei sich aufgestellt. Er habe einfach mehr Freude am Planen und Bauen.

Einzelteile mit Bauanleitung

Wer hingegen schon Freude an den Häusern an sich hat, kann sie auf der Website bestellen – entweder bereits zusammengebaut oder in Einzelteilen mit Bauanleitung. Bei der Villa Beer bezahlt man dafür in beiden Fällen 195 Euro.

Sie hat rund 650 Steine. „Ein mittel geübter Lego-bauer wird sie in einer Stunde aufbauen können“, sagt Gach.