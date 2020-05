Auf Nachtschicht mit der Tramway

Der junge Spezialfacharbeiter Markus Fiedler bringt unterdessen die Kasse wieder zum Klingeln: In einer Zuggarnitur spielt der Ticketautomat verrückt. "Homma glei" - zwei Minuten später klickert das Werkl wieder. Gröbere Reparaturen an den Straßenbahngarnituren stehen heute nicht an, nur ein Lämpchen da, ein Türdefekt dort. Aufwändige Arbeiten werden ohnehin woanders, in der Hauptwerkstätte Simmering, durchgeführt.