Gratis-Ganztagsschule in Wien: Neos lehnen eigenen Antrag ab

Die Neos werden am Donnerstag im Wiener Gemeinderat de facto gegen sich selbst stimmen. Die ÖVP wird einen Beschlussantrag einbringen, den die Pinken im Juni 2020 selbst gestellt hatten – und zwar wortident. Darin geht es um die Gleichstellung verschränkter und offener Ganztagsschulen.

Die verschränkte Form, das Wunschmodell der Wiener SPÖ, ist in Wien seit Herbst gratis. Dabei wechseln sich Unterricht und Freizeit ab, Kinder müssen dafür bis zum Schulende in der Schule bleiben. Bei der offenen Form können Eltern tageweise entscheiden, ob sie ihre Kinder nach dem Unterricht in die Nachmittagsbetreuung geben. Diese Variante kostet aber weiterhin bis zu 2.500 Euro pro Jahr und Kind.

Und das wollten die Neos ändern: "Die Bevorzugung der verschränkten Ganztagsschulen widerspricht jedem Anspruch auf Gleichbehandlung", urteilten sie noch im Juni. Dieser Umstand setze 18.000 Kinder und Eltern "einer massiven Benachteiligung" aus. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2019/20 besuchten rund 17.000 Kinder eine verschränkte Ganztagsschule.

"Polemik auf Landesebene"

Der abgelehnte Antrag wird nun zum Bumerang für Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Harald Zierfuß, Bildungssprecher der ÖVP, sagt gegenüber dem KURIER: "Die Neos hätten jetzt die Chance diese Ungerechtigkeit wirklich abzustellen. Jetzt, nach der Wahl, vergessen sie aber leider häufig ihre Position."