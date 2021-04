Gleismodernisierung: Linie 9 wird teilgeführt

Im Jahr 2017 wurde das letzte Mal an den Gleisen am Johann-Nepomuk-Berger-Platz und der Linie 9 gearbeitet. Jetzt kommt es zu neuen Modernisierungsarbeiten. Und zwar zwischen den Haltestellen Rosensteingasse und Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Dort muss die Linie 9 in beide Richtungen für rund fünf Wochen geteilt geführt werden.