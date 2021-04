Fahrtendienst statt Aufzug für die Station Pilgramgasse

Anmeldung

Den Fahrtendienst dürfen alle Personen mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleiter nutzen. FFP2-Maske und Wiener-Linien-Ticket sind dazu erforderlich. Anmelden kann man sich am Vortag oder spontan (wobei dann mit 30-minütiger Wartezeit zu rechnen ist) per Mail an wlv.dispo@wlb.at oder unter 01 / 815 60 70



Von Tür zu Tür

Der Dienst ist ein U4-Ersatz für Personen, die entweder aus dem Bereich Brückengasse bzw. Hundsturm – Rüdigergasse bzw. Eggerthgasse – Gumpendorfer Straße – Wiedner Hauptstraße abfahren wollen oder von einem anderen Ort in diesen Bereich müssen. Der Probebetrieb läuft von 15. April bis 15. Juli. Danach wird das Angebot evaluiert