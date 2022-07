„Ein eigenes Geschäft zu haben, war immer mein Lebenstraum“, sagt Husslein. Aber wie das so ist mit Träumen, weiß man oft nicht, ob man sie tatsächlich verwirklichen will und kann und was danach ist, wenn man keinen Traum mehr hat.

Im Lockdown vor einem Jahr hat Husslein, studierte Kunsthistorikerin, begonnen, einige ihrer Stücke zu fotografieren, auf Instagram zu posten und zu verkaufen. Ein Paar Vintage-Ohrringe aus den 1950er-Jahren, zwei Art-Déco-Mokkalöffel, eine Halskette aus den 1940er-Jahren. „Peu à peu“ hat sich das Geschäft entwickelt, sagt Husslein.

Aber so gut, dass Husslein das mit dem Traumverwirklichen probieren wollte. Eine Freundin hatte sie angerufen und erzählte ihr von Susie Haneke, die einen Schlussverkauf mache und jemanden für die Nachfolge suche. Also rief Husslein Haneke an, man redete und kam überein. Zu Ostern sagte Husslein zu, renovierte dann noch ein wenig und eröffnete Anfang Juli ihr eigenes Geschäft.