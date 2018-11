Glasfabrik am Westbahnhof: Ohne Café, dafür mit Espresso

Im Gegensatz zur alten wird in der neuen Glasfabrik aber nicht einfach alles nebeneinander gestellt – Küchenschränke in dem einen Eck, Kleiderständer im anderen. Das Zauberwort am Bahnhof heißt Arrangement: Das Erdgeschoß ist dem sogenannten Industrial-Design (Industrieerzeugnisse, die als Designobjekte verwendet werden, Anm.) gewidmet – Industrielampen leuchten dort neben alten Werkstatttischen. Der erste Stock ist Sitzgelegenheiten, Uhren und Ölgemälde vorbehalten.

Der zweite schließt den Kreis zum Westbahnhof. Thema dort ist „Reise“: Alte Koffer stehen neben Schiffsmöbeln aus Korb, auf denen wiederum Globen platziert wurden. Auch die Abteilung für Vinyl wird es wieder geben. „Man kriegt ein bisschen Fernweh, wenn man dort steht“, sagt Weber-Unger. Die Durchsagen vom Bahnhof, in deren Genuss die Mitarbeiter der Glasfabrik nun öfters kommen, tun ihr Übriges dazu. „Wir haben uns eingestellt auf das Ganze“, sagt Weber-Unger.

Mit dem „Ganzen“ meint er die Gegend rund um den Bahnhof und diesen selbst. „Wir haben großen Spaß daran, alles so schön einzurichten“, sagt Weber-Unger. Davon dürfte auch so mancher andere Altwarenhändler in Wien Wind bekommen haben. Nicht nur ein Mal habe einer Einlass vor der offiziellen Eröffnung begehrt – ohne Erfolg.