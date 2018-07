Alte Schätze am neuen Westbahnhof

In der neuen Glasfabrik wird es auch ein Café geben. Die Bar des zirka 70 großen Bistros soll im „Industrial Design“ gehalten werden, die Einrichtung eine Mischung aus Perserteppich, Biedermeier- und 50er-Jahre-Möbeln. Zur Felberstraße hin wird ein Gastgarten aufgestellt. „Wir sind der erste Laden hier, der nicht Mainstream ist“, sagt Weber-Unger. Die neue Glasfabrik verstehe sich deshalb auch als Angebot an jene, die in der Gegend leben. Seit einigen Jahren gilt das Grätzel hinter dem Westbahnhof ja als besonders beliebte Wohngegend bei Jungen und jungen Familien.

Mit der für 2021 geplanten Eröffnung der ersten innerstädtischen Ikea-Filiale Österreichs und diversen Einrichtungsgeschäften im Einkaufszentrum des Westbahnhofs, scheint sich das Grätzel nun zum für Knotenpunkt für Interior-Fans zu entwickeln.

Bis die neue, 2000 große Glasfabrik im Herbst eröffnet, haben die Betreiber aber noch einiges zu tun: Ein Brandschaden von einem Feuer, das vor einigen Jahren in dem Haus gelegt worden sein soll, muss – abgesehen von sonstigen Renovierungsarbeiten – noch behoben werden. Wenn das erledigt ist, werden die Möbelstücke und anderen Altwaren in „Wohn-Situationen“ arrangiert – ungefähr so, wie man das ja schon von diversen schwedischen Einrichtungshäusern kennt.

Die Glasfabrik

Das ehemalige Glasbiegewerk von Ullwer&Bednar erstreckt sich über die Adressen Maroltingergasse 54 und Lorenz-Mandl-Gasse 25 in Wien-Ottakring. Das zweistöckige Haus in der Maroltingergasse wurde im Jahr 1912 nach den Plänen des Architekten Hans Prutscher und als Bürogebäude des Glasbiegewerks errichtet. In den 1960er-Jahren kamen Produktionshallen dazu. Bis ca. 1990 wurde die Glasfabrik als solche genutzt. Ab 1996 wurden in der Glasfabrik auf 3000 Antiquitäten und Altwaren verkauft. Nächstes Jahr soll das einstige Glasbiegewerk abgerissen und an der Stelle ein Wohnbau realisiert werden.