Giftköder im Hörndlwald: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Zudem haben Passanten verdächtige Substanzen beim Maurerwald in Liesing sowie im Heiligenstädter Park in Döbling aufgefunden. "Diese Substanzen wurden sichergestellt und es wird nun überprüft, ob es sich tatsächlich um Gift handeln könnte", heißt es bei der Polizei.

Belohnung für seriöse Hinweise

Um die Exekutive zu unterstützen, setzt TSA nun 5.000 Euro Belohnung aus. "Seriöse Hinweise" können telefonisch unter 01/699 24 50 abgegeben werden.

Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic erklärt dazu: "Wir leiten seriöse Hinweise anonymisiert an die Polizei weiter. Aber so, dass wir im Fall der Ausforschung wissen, von wem der Hinweis stammt. Wir nehmen den Quellenschutz sehr ernst, weil unter den Personen, die eventuell Wahrnehmungen gemacht haben, auch Leute sein können, die Angst um ihre eigenen Haustiere haben und vielleicht Racheakte befürchten. So können wir diesen Menschen garantieren, dass sie keine Furcht haben müssen.“

Kurze Leine empfohlen

Das Geld für die Belohnung stamme aus einem eigens für diesen Zweck eingerichteten Spendentopf, stellt Petrovic klar. Spendengelder für die Schützlinge im Tierschutzhaus Vösendorf würden dafür nicht verwendet.

Im Gegensatz zu sonst empfiehlt Petrovic aufgrund der speziellen Situation, Hunde in Hietzing an der kurzen Leine zu führen. „Alles andere kann lebensgefährlich sein.“