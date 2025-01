Giftige Samen auf Schulhof genascht: Wiener Stadt-RH übt Kritik an Sicherheit

Der Wiener Stadtrechnungshof (StRH) hat sich - erneut - der Freianlagen für Schülerinnen und Schüler angenommen. In einer nun veröffentlichten Nachprüfung - es hat bereits eine Überprüfung gegeben - untersuchte der StRH die Sicherheit der Freiflächen von Wiener Schulen.

Besonders aufsehenerregend war in diesem Zusammenhang ein Vorfall, der sich am 12. Juni 2022 ereignete. Vier Schüler kosteten damals von den Samen eines Strauchs, der in ihrem Hortgarten stand. Das Experiment führte zu Erbrechen - und einem Rettungseinsatz. Denn bei der Pflanze handelte es sich um einen giftigen Goldregen. Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert nun, dass dieser noch im Hortgarten zu finden war. Denn bereits vor dem Vorfall hatte der StRH empfohlen, toxische Pflanzen von Freiflächen etwa von Schulen bzw. Horten zu entfernen. Genannt wurden hier unter anderem Maiglöckchen, Fingerhut, Pfarrerkapperl, Oleander oder eben Goldregen. Maßnahmen waren laut MA 42 bereits umgesetzt Im Rahmen einer bereits im November 2021 erstellten Maßnahmenbekanntgabe hatte die MA 42 (Wiener Stadtgärten) laut Stadt-RH an sich gemeldet, dass die Empfehlung aus dem Erstbericht umgesetzt worden war. Potenziell gefährliche Pflanzen würden nicht mehr verwendet bzw. sukzessive entfernt, hatte es geheißen. Angesichts des Rettungseinsatzes drängte der Stadtrechnungshof nun aber darauf, einen konkreten Plan auszuarbeiten, wie die Gefahr durch derartige Gewächse reduziert werden könne.

Daneben untersuchte der StRH in seiner Nachprüfung aber auch das Unfallrisiko der 426 von der MA 56 (Wiener Schulen) verwalteten öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen in Wien. Das Ergebnis: Für die Überprüfung der Spielfeldgeräte sei "grundsätzlich in gut organisierter Form gesorgt". Gleich darauf allerdings folgte das Aber: In einigen Punkten, beispielsweise bei der Unfallprävention, sei noch Verbesserungsbedarf erkannt worden. In Folge dessen sprach der Stadtrechnungshof erneut ganze 28 Empfehlungen aus. Übermittlung von Unfällen Eine davon bezieht sich auf eine bereits im Erstbericht vom Jahr 2022 ausgesprochenen Empfehlung: Damals wurde der MA56 geraten, abzuklären, ob und in welcher Form ihr die Meldungen von Unfällen, die mit der Schulinfrastruktur in einem Zusammenhang stehen können, zur Verfügung gestellt werden können. In Folge erging ein Schreiben der MA 56 an die Direktionen der allgemeinbildenden Pflichtschulen in dem ersucht wurde, Unfälle künftig anonymisiert an den Fachbereich Gebäudeerhaltung der MA 56 zu melden. Sinngemäß war damit der Empfehlung des StRH Wien entsprochen worden.

Nur 146 Unfälle gemeldet Allerdings ergingen zwischen März 2022 und November 2023 nur 146 Unfallmeldungen von lediglich 13 Schulen bei der MA 56 ein, wie im neuen Stadtrechnungshofbericht zu lesen ist. Die restlichen öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, also 413 von 426 Schulen, legten der MA 56 keine anonymisierten Unfallmeldungen vor. Das könne laut Stadtrechnungshof einerseits darauf zurückzuführen sein, dass diese Schulen keine Meldungen von Unfällen hatten. "Andererseits erschien es möglich, dass sich viele öffentliche allgemeinbildende Pflichtschulen an dem neuen bzw. ergänzenden Meldesystem von Unfällen nicht bzw. noch nicht beteiligten", heißt es. Die neuerliche Empfehlung des Stadtrechnungshofes an die MA 56 lautet demnach, den Direktionen das Schreiben über die anonymisierte Bekanntgabe von Unfällen zur Unfallprävention in Erinnerung zu rufen.

Schwere Mängel länger nicht behoben Außerdem wurden "schwere Mängel an der Schulinfrastruktur" an einigen Schulen über längere Zeiträume nicht behoben. Im Stadtrechnungshofbericht wird dabei von einem Zeitraum zwischen mehreren Monaten und mehr als drei Jahren gesprochen. Eine stichprobenartige Begehung von 12 Schulen zeigten zudem neu entstandene Mängel an ihren Freianlangen auf. "Eine Hälfte der Schulstandorte wies zumindest einen Mangel mit der Bewertung Gefahr im Verzug auf. Die andere Hälfte der Schulstandorte hatte zumindest einen schweren Mangel", heißt es im nun erschienenen Bericht. Der StRH empfahl eine zeitgerechte Behebung der Mängel. In einer Aussendung von den Wiener Grünen heißt es zum heute veröffentlichten Stadtrechnungshofbericht: „Es liegt jetzt am zuständigen Bildungsstadtrat Wiederkehr, diese gravierenden Mängel in den Wiener Schulen raschestmöglich zu beheben. Es darf für Kinder nicht lebensgefährlich sein, in Wien in die die Schule zu gehen." Als "verantwortungslos" empfindet die ÖVP die Sicherheitsmängel auf den Schulfreiflächen.