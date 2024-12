Aufregung um Sexualerziehung im ORF-Kindergarten: Was dahinter steckt

Auf Krone.at geriet es zu einem Aufreger, auch wenn die Ereignisse im Vorjahr stattfanden. Darum geht's: In einem Wiener Kindergarten (konkret dem Betriebskindergarten des ORF) wurde ein Buch besprochen, das mit nackten Körpern illustriert war - eine der gezeichneten Menschen hatte einen Penis und Brüste. Das brachte ein Elternpaar auf die Palme - obwohl in der Gruppe ihres Kindes das Buch gar nicht besprochen wurde. Körperwahrnehmung ist Teil des Lehrplans Der Kindergarten - ein ORF-Betriebskindergarten, der von Kiwi geleitet wird -, erläutert die Hintergründe: Das Thema "Mein Körper und ich" ist Teil des Wiener Bildungsplans (eine Art Lehrplan für Kindergärten) und somit eine klare Bildungsaufgabe der elementarpädagogischen Einrichtungen. "Den Kindern soll vermittelt werden, dass Körper sehr unterschiedlich sind, also dick oder dünn, dunkel oder hell, groß oder klein", heißt es bei KIWI. Außerdem seien die zuständigen Behörden eingeschaltet gewesen - dabei sei nie irgendetwas beanstandet worden.

So schützt man Kinder vor Missbrauch Wie wichtig solche Themen für die gesunde Entwicklung von Kindern ist, erläutert Hedwig Wölfl vom Kinderschutzverein Möwe: "Sexualpädagogische Aufklärung ist der beste Kinderschutz, wobei natürlich darauf zu achten ist, dass es altersgemäß und im kulturellen und religiösen Rahmen der Familien stattfindet." Außerdem sei der Begriff Aufklärung in diesem Sinne wohl für manche missverständlich: Es geht darum, dass Kinder ihren Körper kennenlernen und ihre Körperteile alle benennen können. Sie sollen sagen können, was für sie angenehm ist und was nicht. Mehr noch: Kinder wollen wissen, wie der Körper funktioniert, warum sie schwitzen, warum ihr Herz schneller schlägt, wenn sie laufen usw. All das ist Teil der Elementarbildung.

Kinder sollen ihren Körper kennen lernen Denn: "Nur wer den eigenen Körper kennt, kann auch benennen, welche Grenzverletzungen stattfanden und was sich angenehm anfühlt und was nicht. Wenn zum Beispiel im Rahmen von körperlichen Explorationsspielen unter Kindern etwas in eine Körperöffnung gesteckt wird, dann muss ein Kind in der Lage sein, 'STOPP' zu sagen. Bei Übergriffen und körperlichen oder sexualisierten Gewalthandlungen soll das Kind die Körperteile und das Geschehene auch benennen können." So schützt man Kindern vor Missbrauch.

Vertrag mit den Eltern wurde aufgelöst Zurück zum Kindergarten und der Familie: Nach mehreren Gesprächen zwischen den Eltern und der Kiwi-Geschäftsleitung war das Vertrauensverhältnis dahin. Der Vertrag wurde einvernehmlich unter Einbeziehung des Anwalts der Familie am 7.9.2023 per 31.8.2024 gelöst. Warum sich die Familie ausgerechnet jetzt - nach über einem Jahr an die Krone wandte - weiß wohl nur sie.