Kinderschützer distanzieren sich von „Bündnis Kinderschutz“

Der Verein, der den Fall in Lech an die Öffentlichkeit gebracht hat, nennt sich „Bündnis Kinderschutz Österreich“. Mit den Kinderschutzorganisationen, die bestimmte Gütekriterien erfüllen müssen, damit sie von den Jugendschutzbehörden in den Bundesländern anerkannt werden, hat der Verein nichts zu tun – und er kooperiert auch nicht mit ihnen, wie es auf KURIER-Nachfrage heißt.

Nicht im Sinne des Kindes

So wie der Fall jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen ist, sei es jedenfalls nicht im Sinne des Kindes, sagt Hedwig Wölfl von der Kinderschutzorganisation der Möwe. „Das war alarmistisch und täterorientiert.“ Es könne nämlich nicht im Sinne des Schutzbedürfnisses eines irritierten Kindes sein, dass so ein Verdachtsfall während des Ermittlungsverfahrens an die Öffentlichkeit gebracht wird. „Diese Berichterstattung wird das Kind das ganze Leben lang begleiten“, gibt Wölfl zu bedenken. Es sei auch nicht Aufgabe von Kinderschutzorganisationen oder Psychotherapeutinnen, Nachforschungen anzustellen. Das sei eindeutig Aufgabe der Polizei. Die Kinderschutzorganisationen distanzieren sich deshalb von dem Verein.

Grelle Homepage

Wer auf die grellorange-schwarze Homepage des „Bündnis Kinderschutz Österreich“ geht, der erfährt jedenfalls nicht, wo er sich im Fall des Falles hinwenden kann – sondern wird zu Spenden aufgefordert. Groß zu sehen sind darauf die Unterstützer des Vereins – ausschließlich Männer, viele davon Boxer und Kampfsportler. Und es wird versprochen, dass der Missbrauchsfall medial bekannt gegeben wird.

Auch das Buch, das von der Homepage heruntergeladen werden kann, ist aus professioneller Kinderschutzsicht keinesfalls zur gewaltpräventiven Arbeit geeignet, so Wölfl. "Statt eine sachlich-konstruktive Aufarbeitung einzuleiten, wird das grenzverletzende Kind durch eine erwachsene Vertrauensperson angeprangert _ , in diesem Falle die Lehrerin, die wiederum Gewalt ausübt. Würde sie sich so verhalten, wäre das dienst-und strafrechtlich verfolgbar."