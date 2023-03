Gewaltschutz: Neues Frauenhaus für junge Frauen ab 16 Jahren

Fünf Frauenhäuser mit Platz für 228 von Gewalt betroffene Frauen gibt es derzeit in Wien. Das vorerst letzte wurde im November vorigen Jahres eröffnet. Und wie jetzt bekannt wurde, gibt es seit Anfang des Jahres ein zusätzliches Frauenhaus: eines für junge Frauen zwischen 16 und 25 Jahren.

"Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wir diese Frauen anders betreuen müssen", sagt Andrea Brem, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser. "Sie brauchen mehr Zuwendung, sie brauchen mehr Unterstützung." Und oft, sagt Brem, würden sie auch ihre Gefährdung nicht so ernst nehmen, wie ältere Frauen. Darauf will man mit dem neuen Frauenhaus reagieren.

28 Mädchen und junge Frauen können dort untergebracht werden, vier Plätze davon werden als Notplätze freigehalten für Frauen, die akut einen Platz brauchen. "Wir wollen betroffenen Frauen Wege in eine gewaltfreies Leben ermöglichen", sagt Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).