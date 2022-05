Gewaltprävention: Strafrecht für Anfänger

Das Geo-Dreieck hängt neben der Tafel, ein paar Zeichnungen verschönern die Wand, ein Globus steht im Regal. Das Klassenzimmer in der Neuen Mittelschule in der Staudingergasse in Wien-Brigittenau hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert. Doch die Welt der 25 Schüler der 4. Klasse ist längst digital. Auf fast allen Tischpulten liegt neben dem Federpenal ein Handy.