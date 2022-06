Die Geschichte des Brunnenmarktes ist eine der Arbeit. Sie ist auch eine der Migration, des Protests und der Stadtentwicklung. Und sie ist eine Geschichte, die noch nicht (richtig) erzählt wurde.

Bis jetzt. Denn Cornelia Dlabaja, Soziologin und Stadtforscherin an der Universität Wien, hat sich auf Recherche begeben. Mehr als zehn Jahre forschte sie zum Brunnenmarkt in Ottakring, schrieb eine Monografie und zog sogar ins Grätzel. Jetzt gestaltete sie in Kooperation mit Vincent Weisl vom Wien Museum eine Wanderausstellung, die am Freitag, den 1. Juli, eröffnet wird.