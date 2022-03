Der Matzner-Markt in Penzing: Es wird ein Markt sein

Am 7. April startet der zweite Versuch, in Penzing einen eigenen Wochenmarkt zu starten. In der Goldschlagstraße im Matznerviertel, direkt vor der Sargfabrik. Veranstaltet wird er in einer Kooperation von Bezirksvorstehung, Marktamt und dem Verein Lebenswertes Matznerviertel, einer lokalen Grätzel-Initiative.

Und so – also in Zusammenarbeit – ist auch die Idee zu Markt entstanden. Der Verein Matznerviertel hat unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner ein Leitbild für das Grätzel erstellt. „Und da kam bald die Idee eines Marktes“, sagt Vereinsmitglied Georg Töpfner. Bei Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) sei man dann „offene Türen eingerannt“.

In einem ersten Schritt werden am Matzner-Markt an sechs Terminen Produkte an 14 Ständen verkauft. „Keine Fetzn“, wie man im Büro der Bezirksvorsteherin betont, sondern Gemüse und Bio-Fisch von Nahversorgern.