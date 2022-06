Am Brunnenmarkt werden Europas große Fragen beantwortet

Eine Art Karawanserai, das ist der Brunnenmarkt für die Künstlerin Asma Aiad.

Karawanserai, der Begriff kommt aus dem Persischen, war einst eine ummauerte Herberge an einer Karawanenstraße. Reisende konnten dort mit ihren Tieren und Handelswaren sicher nächtigen und sich mit Lebensmitteln versorgen.

"Und auch am Brunnenmarkt kommen viele Menschen zusammen, unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander", so Aiad. Für sie stehe der längste Straßenmarkt Europas deshalb sinnbildlich für Europa. "Die großen Fragen von Europa, wie man zusammenlebt, sich austauscht, die kann man im engeren Sinne am Brunnenmarkt beantworten", findet Aiad.