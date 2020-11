Geschlossene Wiener Moschee könnte vor Gericht recht bekommen

Die Meidlinger Tewhid-Moschee, die vom Attentäter Kujtim F. besucht und in Folge dessen geschlossen wurde, könnte sich rehabilitieren. Ihr war von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ nach dem Anschlag die Rechtspersönlichkeit entzogen worden.

Die Betreiber haben jetzt aber das Recht, sich an ein internes Schiedsgericht und – falls dieses die Entscheidung der IGGÖ bestätigt – an ein Bezirksgericht zu wenden. In beiden Fällen müsste „auf Basis handfester Beweise“ begründet werden, inwiefern die vom Innenministerium thematisierte „Gefahr im Verzug“ bestanden habe.

Jegliche Evidenzen seien Innenministerium und Kultusamt bis dato schuldig geblieben, heißt es aus der IGGÖ. Auch die KURIER-Anfrage, welche konkreten Vorwürfe gegen den Moscheeverein bestünden, blieb bis dato unbeantwortet.