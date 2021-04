Einen Schlussstrich zog das Landesverwaltungsgericht Wien diese Woche unter die Moscheeschließungen, die die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung 2018 als "Schlag gegen den politischen Islam" verkündet hatte: Das Gericht hob den Beschluss des Kultusamts vom Juni 2018 auf, mit dem der Arabischen Kultusgemeinde Österreich (AKÖ) die Rechtspersönlichkeit entzogen wurde. Die Schließung von sieben Moscheen war damit rechtswidrig.

Wie berichtet, hatten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) am 8. Juni 2018 in einer großen medialen Inszenierung die Schließung von sieben Moscheen, die Ausweisung aller 65 Atib-Imame sowie die Auflösung der Arabischen Kultusgemeinde bekannt gegeben.

"Rechtsstaatlich bedenklich"

Am selben Tag erließ das Kultusamt einen Bescheid zur Aufhebung der Rechtspersönlichkeit der AKÖ. Begründet wurde dies mit angeblich bedenklichen Predigten in einer der betroffenen Moscheen sowie mit einer angeblich nicht ausreichenden Mitgliederzahl und zu geringen Zahl an Moscheeeinrichtungen, womit die Kultusgemeinde gegen die Verfassung der IGGÖ verstoßen hätte.