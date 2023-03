Georgische Teigtaschen anstatt israelischer Crêpes

So schnell wie er hier war, ist er wieder weg: Der aus Tel Aviv stammende Royi Shwartz schaffte es mit seinen Crêpes und Mini-Laden „Roys Crêperie“ in der Hofmühlgasse 18 im 6. Bezirk in die Schlagzeilen. Auch weil er bei Starköchen der Welt, unter anderem bei Gordon Ramsay, lernte.