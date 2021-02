Crêpe-Mania in Wien bei Tino und Royi

Auf der anderen Seite der Mariahilfer Straße, in der beliebten Neubaugasse, steht auch jemand vor Crepe-Backflächen. Tino Velazquez (29) ist Wiener und verkauft derzeit in seinem Burger-Laden Crêpes to go. Er ist Sohn zweier Fremdenführer: Seine Mutter kommt aus Polen, sein Vater aus Uruguay. Tino besuchte nicht die beste Kochschule der Welt. Er war in der AHS Rahlgasse im 6. Bezirk.

Von der Feuerwehr zum "Bamkraxler"

Auch wenn er als Kind zur Feuerwehr wollte, landete er schließlich in der HTL Mödling. Aber er suchte nach einer anderen Aufgabe: Weder als Blumenhändler noch als Mitarbeiter im Museumsquartier blühte er auf. Erst im urigen Bierlokal "Bamkraxler" im 19. Bezirk erkannte er seine Gabe: Tiger zu füttern.

Die Gabe Tiger zu füttern

Im übertragenen Sinn: Die Fähigkeit Menschen zu unterhalten. "Als Gastronom bist du auch immer ein Freund für viele", sagt er. In drei Jahren im Bierlokal lernte er die Kunst der Gastronomie kennen. Durch Zufall hörte er von dem leerstehenden Lokal "Spear" in der Neubaugasse. Das war 2015. Sechs Jahre später kennt er in der Neubaugasse jeden und jeder kennt ihn.