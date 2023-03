Georgien: Proteste der Pro-Europäer erfolgreich, Gesetz gestoppt

Wieder eine Nacht mit gewaltsamen Protesten in Tiflis, wieder riesiger Polizeieinsatz mit Tränengas und Wasserwerfern und Dutzende Verhaftungen: In der Kaukasus-Republik Georgien haben Zehntausende auf der Straße dafür protestiert, ihr Land wieder auf einen Kurs in Richtung Europa zu bringen. Jetzt hat die Regierung in Tiflis eingelenkt: Ein umstrittenes Gesetzesprojekt, das streng nach Vorbild Moskaus gezimmert war, wird abgeblasen.

"Ausländische Agenten"



Das Gesetz sollt den „ausländischen Einfluss“ auf Hilfsorganisationen oder andere nicht-staatliche Einrichtungen unter Kontrolle bringen. Wer mehr als 20 Prozent seines Budgets aus dem Ausland erhält, muss sich als „ausländischer Agent“ deklarieren und wird so unter strenge staatliche Aufsicht gestellt. Betroffen sind etwa zahlreiche Organisationen, die von der EU unterstützt werden, mit der Georgien ein Assoziierungsabkommen hat.

Nach Vorbild Putins

Das Gesetz erinnert vor allem seine Kritiker an ein ähnliches Gesetz in Russland, das erst im Vorjahr verschärft wurde. Man unterstellt der Regierung, ähnliche Pläne wie der Kreml zu verfolgen, der ja damit regierungskritische Organisationen aushungern will.



Gespaltenes Land

Der Konflikt um das Gesetz trifft ein ohnehin politisch immer tiefer gespaltenes Land. Im Brennpunkt steht ein Mann, der seit Jahren als der Drahtzieher der georgischen Politik gilt: Bidsina Ivanischvili.